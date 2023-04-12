«Поддерживают криминальную активность»: Госдума осудила уничтожение УПЦ Госдума приняла заявление, осуждающее репрессии Киева против УПЦ

Фото: stranaua/t.me

Отказ прихожан и духовенства переходить в ПЦУ

Госдума приняла заявление о политике Киева, направленной на уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Парламентарии подчеркивают, что «разделяют чувства негодования и крайнего возмущения» христиан всего мира, а также призывают мировое сообщество дать правовую оценку действиям украинских властей, сообщает ТАСС.

Захватившие власть в Киеве политики поддерживают криминальную активность раскольнических структур, ряда чиновников и неонацистских организаций по захвату православных церквей и церковного имущества, принудительной ликвидации общин, совершению погромов православных храмов и нападений на священнослужителей и прихожан, — говорится в заявлении.

В Госдуме также призвали власти Киева остановить произвол в отношении православных святынь на Украине, и освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ.

По мнению думского комитета по международным делам, президент Украины Владимир Зеленский воспользовался кризисом в стране, чтобы «полностью зачистить духовную сферу от любых связей с Россией». В заявлении отмечается, что религия не должна превращаться в инструмент для «удовлетворяет военно-политических амбиций», а УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации.

Напомним, что сторонники Православной церкви Украины захватывают храмы канонической церкви, власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Такие решения в течение прошлой недели приняли власти Хмельницкого, Луцка, Каменца-Подольского.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что местные власти отобрали всю собственность УПЦ, деревянная церковь во имя равноапостольного князя Владимира уже снесена.