Спасшему 150 сослуживцев лейтенанту присвоят звание Героя России Путин поддержал идею присвоить звание Героя России лейтенанту Цыдыпову, спасшему сослуживцев в ходе спецоперации

Фото Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову из Бурятии, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. С инициативой выступил глава региона Алексей Цыденов.

В ходе видеоконференции с Путиным глава Бурятии рассказал, что Цыдыпов во время внезапного нападения на колонну развернул свой БТР, вступил в неравный бой с противником и подбил его технику. Тем самым он спас 150 товарищей. Сам лейтенант был тяжело ранен. Минобороны представило его к званию Героя России.

Поддерживаю, — отреагировал Путин на это предложение.

В марте президент России сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, что присвоил посмертно звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана. В ходе специальной военной операции на Украине тот подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

В апреле лейтенанту Роcгвардии Максиму Кoнцову присвоили звание Героя России посмертно. Офицер, пожертвовав собой в бою на Украине, спас товарищей.