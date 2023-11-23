Подделку протоколов собраний жильцов предложили сделать уголовной статьей Депутат Цивилев: за махинации в жилищной сфере нужна отдельная уголовная статья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с законодательной инициативой ввести в Уголовный кодекс дополнение, касающееся махинаций в жилищной сфере, сообщает «Парламентская газета». Он предложил наказывать за фальсификацию протоколов собраний собственников жилья в многоквартирных домах лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Депутат подчеркнул, что подделка итогов общих собраний собственников позволяет фактически захватить управление домом, незаконно повышать тарифы или вводить оплату несуществующих услуг.

По бизнес-схемам 90-х годов предприимчивые граждане меняют управляющую компанию, потом сами принимают решения об установке тарифов, не включают отопление, не делают уборку и ремонты, а потом еще и перекладывают решение этих проблем на городские власти, — пояснил парламентарий.

Как пишет издание, юристы, изучившие законопроект, отметили, что в России уже есть наказание за подделку документов. Но в случае с протоколами общих собраний неясно, кому предъявлять обвинения в случае фальсификации, так как в этой процедуре участвует слишком много персонажей и правоохранители не могут установить круг лиц, причастных к преступлению.

Как заявила в беседе с изданием замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, нужно идти другим путем.

Минстрой считает, что самая эффективная борьба с этим явлением — это онлайн-голосование на базе «Госуслуг», — отметила Разворотнева.

Эксперты в сфере ЖКХ согласны, что проводить собрания жильцов необходимо через онлайн-систему с регистрацией на «Госуслугах» как минимум по двум наиболее важным вопросам: о выборе управляющей компании и установлении тарифов, отмечает издание.

Ранее в Минэкономики России спрогнозировали, что летом 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в пределах 9,8%. Электроэнергия при этом подорожает на 8,9%.