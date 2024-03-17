«Подает пример»: сенатор о просьбе пасынка Сырского получить гражданство РФ Цеков: просьба пасынка Сырского дать ему гражданство РФ не должна смущать

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Просьба пасынка главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского Ивана дать ему гражданство РФ не должна смущать Россию, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что некоторые дети российских артистов тоже не согласны со своими родителями.

Я расцениваю это заявление Ивана Сырского как выражение мнения человека, который считает себя русским, несмотря на отсутствие российского гражданства. Никого не должен смущать тот факт, что он сын главкома ВСУ. У нас многие дети представителей культуры и шоу-бизнеса, поддерживающих родину и СВО, выступают против, — отметил Цеков.

Сенатор отметил, что заявления пасынка Сырского ему понятны. Цеков говорит, что Россия придерживается всех международных принципов свободы, демократии и уважает другие народы. Член Совфеда отметил, что к заявлениям Ивана Сырского могли бы прислушаться в Киеве.

Пасынок Сырского подает пример, на его позицию нужно ориентироваться и относиться к ней положительно. Если бы к его словам прислушались на Украине, думаю, это принесло бы им большую пользу, — сказал сенатор.

Живущий в Австралии Иван Сырский вышел на демонстрацию к генконсульству России в Сиднее с российской символикой и попросил принять его в гражданство РФ. В беседе с журналистами он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на выборах президента РФ. Вот только российского паспорта у него нет.