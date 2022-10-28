ФСБ пресекла на Ставрополье теракт сторонников украинских националистов

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В Ставропольском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт, который готовили сторонники украинских национальных подразделений, передает ТАСС. Отмечается, что всего были арестованы четыре человека. По данным силовиков, они готовились совершить диверсию в одном из административных объектов региона.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц (из четырех человек), планировавшей совершить террористический акт в Ставропольском крае. Установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона, — говорится в сообщении.

В ФСБ рассказали, что у задержанных изъяли оружие, взрывные устройства и литературу по организации массовых беспорядков.

24 октября сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в отделении полиции в Пятигорске Ставропольского края. Как отметили в ведомстве, преступление готовили сторонники организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В группу входили граждане республик из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали совершение диверсионно-террористической акции по указанию зарубежных кураторов. Они были задержаны и допрошены.