«Почувствуйте нашу любовь»: Захарову насмешили западные пиарщики Захарова пошутила над сменой западных лозунгов о России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные политики долгое время транслировали лозунги о нанесении стратегического поражения России, заметила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако теперь их девиз изменился на «Не дадим России победить», обратила внимание дипломат.

Как говорится, почувствуйте разницу и нашу любовь. Думаю, западные пиарщики сейчас бьются над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа, — пошутила Захарова.

Представитель МИД РФ предложила своим подписчикам «помочь» иностранным маркетологам и придумать новые слоганы за них. Пользователи восприняли идею иронично и предложили версию: «Спасем европейские унитазы от русского медведя».

Ранее эстонский премьер-министр Кайя Каллас заявила, что Россия через три — пять лет станет угрозой для восточного фланга НАТО. Захарова на это ответила, что угрозу для всех представителей НАТО представляют все, кто не «зигует» Западу, поддерживая его неоколониальные «ценности».

Представитель МИД обратила внимание, что страны НАТО рассматривают Москву как опасность, но на самом деле с российской стороны никаких угроз нет. По ее словам, за последние десятилетия Запад «придумал фантазийный мир несуществующих ценностей и назвал их неолиберальными». В основе этой концепции лежит подмена понятий, добавила дипломат.