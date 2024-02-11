«Почувствовали вкус денег»: МИД России о возвращении замороженных активов Студенников: процесс возвращения замороженных на Западе активов будет долгим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Возвращение заблокированных российских активов будет долгим, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. По его словам, которые приводит РИА Новости, на Западе уже «почувствовали вкус денег» РФ и реинвестируют их.

Процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие, — объяснил Студенников.

Дипломат привел в пример бельгийскую компанию по сделкам с еврооблигациями Euroclear. Студенников отметил, что по итогам прошлого года организация получила от реинвестирования замороженных активов прибыль в €4,4 млрд. Он добавил, что все подобные процессы внимательно отслеживаются Москвой. Студенников также назвал действия Запада «банальным воровством» с негативными последствиями для мирового финансового рынка.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила похожее мнение. По ее словам, Москва рассматривает любые попытки Запада использовать замороженные активы как воровство.

Она предупредила, что любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут кандидатами на попадание под контрмеры, включая финансовые и имущественные. Эти меры, подчеркнула она, будут оправданы как с юридической, так и моральной точки зрения.