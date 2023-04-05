«Почти у всех есть дачи»: сенатор о продлении майских выходных Сенатор Круглый поддержал инициативу о продлении майских выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициативу партии «Новые люди» о продлении майских выходных за счет сокращения новогодних следует поддержать, считает сенатор и детский хирург Владимир Круглый. В беседе с «Союзным Вече» он пояснил, что такой законопроект может понравиться жителям России и Белоруссии, так как почти у каждого из них есть дача или приусадебный участок.

Мне кажется, для многих людей и в России, и в Белоруссии важнее иметь больше нерабочих дней в мае, чем в период Нового года, потому что у каждого второго есть какой-то приусадебный участок, дача, посадки. Сейчас очень много жителей городов увлекаются садоводством, огородничеством, — отметил сенатор.

По словам Круглого, ожидать принятия законопроекта в этом году не стоит. Это связано с тем, что майские выходные будут уже через три недели, а проект еще не внесен на рассмотрение в Госдуму. Сенатор отметил, что поддержит предложение, если инициативу захотят рассмотреть в будущем году.

Круглый считает, что в длинных зимних выходных не нуждаются ни россияне, ни белорусы, так как почти все эти дни они проводят дома. Поэтому властям следует задуматься о предложении партии «Новые люди».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что партия «Новые люди» внесла в нижнюю палату законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая ежегодно. Даванков отметил, что «очень мало толку» от того, что россияне в мае уезжают на дачу на три дня, потом приезжают и затем снова возвращаются на дачу.