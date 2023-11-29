Почти 50 протоколов на 29 млн рублей составили на онлайн-сервисы из-за ЛГБТ РКН составил 47 протоколов в отношении онлайн-сервисов за показ ЛГБТ-контента

Фото: duma.gov.ru

Роскомнадзор (РКН) в 2023 году составил почти 50 административных протоколов в отношении онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента, сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций РКН Мария Бычкова в ходе круглого стола в Общественной палате РФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, общая сумма штрафов превысила 29 млн рублей.

В 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 29,2 млн рублей. В связи с пропагандой ЛГБТ-контента было составлено два протокола, сумма штрафов составила 1,2 млн рублей, — сказала она.

Бычкова добавила, что РКН также вынес два предупреждения редакциями и учредителям СМИ за пропаганду ЛГБТ и одно предупреждение за демонстрацию таких отношений в СМИ. По ее словам, им указали на недопустимость «злоупотребления свободой массовой информации».

Ранее Министерство юстиции России направило в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории. В ведомстве уточнили, что увидели в деятельности движения возбуждение социальной и религиозной розни.