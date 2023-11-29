Почти 30 поездов ввели в график после шторма на черноморском побережье РЖД ввели в график 29 задержанных из-за шторма поездов на черноморском побережье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЖД ввели в график 29 поездов, которые задерживались из-за последствий шторма на Черноморском побережье, сообщила пресс-служба компании. От графика отстают еще восемь поездов дальнего следования, время опоздания составляет от 14 минут до двух часов.

Чтобы пассажиры поездов, задержанных на время восстановительных работ, могли успеть на свои рейсы из аэропорта Адлер, организовали для них перевозку автобусами. Всего так доставили более 600 человек. При задержке поезда свыше четырех часов обеспечили дополнительное питание. Раздали пассажирам в общей сложности 24,7 тысячи продуктовых наборов, — сообщили в РЖД.

Ночью железнодорожники укрепляли береговую линию и отсыпали в основание насыпи по 18 вагонов щебня и бутового камня, сообщили в компании. Кроме того, для защиты от морских волн установили 20 тетраподов, еще 90 сегодня доставят к месту, работники будут готовить полотно для укладки рельсошпальной решетки, добавили в компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество жителей республики, оставшихся без электроснабжения из-за непогоды, превысило 43 тысячи человек. Их число увеличилось в связи с повторным ухудшением погоды.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее предупредил, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться новый шторм. По словам синоптика, порывы ветра могут достигать 20–25 м/c, непогода продлится до 29 ноября.