Почти 20 млн россиян получили повышенные соцвыплаты Путин заявил, что почти 20 млн россиян получили проиндексированные выплаты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почти 20 миллионов граждан России получили проиндексированные социальные выплаты, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, с 1 февраля были увеличены на 7,4% более 40 выплат.

С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек. Это материнский капитал на первого ребенка — он теперь стал 630 тысяч рублей, на второго ребенка — 833 тысячи рублей, — сообщил Путин.

Глава государства также отметил, что с 1 января на 18,5% повысили минимальный размер оплаты труда, который теперь составляет 19 242 рубля. Помимо этого, как подчеркнул Путин, на 7,5% подняли единое пособие для беременных женщин и семей с детьми. Кроме этого, увеличили страховую выплату у 31 млн неработающих пенсионеров, добавил президент.

Член комитета Совета Федерации по образованию и науке Айрат Гибатдинов ранее заявил, что парламентарии активно обсуждают вопрос федеральных выплат, компенсирующих педагогическим работникам аренду жилья. По его словам, для этого необходимо дополнительное финансирование из бюджета. Сенатор подчеркнул, что в России уже действуют программы помощи специалистам, работающим в сельских местностях, однако «этого не всегда достаточно».