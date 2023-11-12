Почти 1000 жителей Орловской области встали на охрану правопорядка Губернатор Орловской области: почти 1000 жителей вошли в народную дружину

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

В Орловской области около 1000 граждан стали членами добровольной народной дружины «Бригада Катукова», заявил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, отряд создан для охраны общественного порядка и помощи сотрудникам правоохранительных органов.

Мы регион не первой очереди границы [с Украиной], нет возможности сформировать территориальную оборону. У нас народная дружина, в которую мы принимаем всех желающих после определенных проверочных мероприятий. Большое количество и женщин, и мужчин, уже 1 тысяча человек являются участниками «Бригады Катукова», 20 заявлений буквально за последние дни пришли на рассмотрение, — заявил Клычков.

Решение о создании народной дружины было принято в июле 2023 года. Инициатива принадлежала ветеранам боевых действий. Участники «Бригады Катукова», в частности, обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий в Орловской области. Добровольцы, которые помогают правоохранителям, проходят обучение основам боевой подготовки и обращению с оружием, а также оказанию первой медицинской помощи.

Народные дружины также существуют в приграничных российских субъектах, в частности, в Курской области. Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что у бойцов отрядов будет боевое оружие для защиты границ. Как объяснил глава Курской области, из-за частых ударов со стороны Украины необходимо обеспечить безопасность жителей и гостей региона.