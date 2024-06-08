В Совфеде «похвалили» Евросоюз за приглашение Украины и Молдавии Сенатор Епифанова: ЕС нет смысла принимать нахлебников в виде Украины и Молдавии

Фото: council.gov.ru

Ольга Епифанова

Евросоюзу нет смысла принимать в качестве новых членов содружества Украину и Молдавию, рассказала NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, оба государства станут для ЕС «нахлебниками».

Жирный европейский финансовый пирог в последнее время заметно сдулся. В ЕС тоже нахлебников предостаточно, в том числе, постсоветских. Впрочем, градус идеологической борьбы сегодня достаточно высок для того, чтобы взять верх над здравым смыслом и чтобы ЕС все же решила поглотить Молдавию с Украиной. Может, и пускай себе, быстрее лопнет, — добавила Епифанова.

Она также сравнила ЕС с «новой Вавилонской башней». По словам собеседницы, разговоры о приеме Киева и Кишинева в Евросоюз являются «белым шумом».

Новая вавилонская башня глупости высится на наших глазах, рискуя завалиться своими руинами на возмечтавших о призрачной свободе и благополучии. В этих карикатурных потугах мы слышим очередной «белый шум» про вступление в Евросоюз , не подразумевающий никаких конкретных действий, кроме обмена пустыми декларациями, — заявила Епифанова.

Сенатор подчеркнула, что «западная „стратегии анаконды“ требует подпалить еще одну хату на юге постсоветского пространства». Епифанова считает, что для Запада и Украина, и Молдавия — полигоны борьбы с Россией, а также источник для «выкачивания ресурсов».

В то же время жалко народы Украины и Молдавии, ведь их марионеточные правители так и не уразумели, что кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево. Сидели бы дома и починяли бы свои «примусы», — подытожила Епифанова.

Представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро ранее сообщила, что ЕК рекомендовала членам Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в объединение. По ее словам, Киев и Кишинев выполнили все условия, чтобы стать частью ЕС.