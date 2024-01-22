«Почему я не удивлен?»: Хинштейн раскритиковал уборку снега в Самаре Депутат Хинштейн назвал ужасающей ситуацию с уборкой снега в Самаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн раскритиковал убору снега в Самаре, где упавшая с крыши лавина чуть не засыпала детей. Как написал депутат в Telegram-канале, в городе сложилась ужасающая ситуация с уборкой снега, скорее всего, проблема будет решена только к весне.

Лавина снега чуть не засыпала детей в центре Самары. Почему я не удивлен? Каждый год на крыши самарских домов неожиданно (!) выпадает снег, который нужно убирать (!), потому что если его не убирать, то он ежегодно калечит жителей Самары, — заявил Хинштейн.

По его словам, он каждую зиму получает жалобы от местных жителей. Депутат подчеркнул, что прокуратура выявляет массовые нарушения и «буквально в ручном режиме» заставляет региональных чиновников работать.

Ранее в Самарской области пожилая женщина поскользнулась на плохо обустроенном железнодорожном переходе, попала под поезд и умерла. Родственники погибшей обвинили в произошедшем местные власти. По их словам, в день происшествия станции около населенных пунктов и ж/д переходы не были расчищены, несмотря на обилие снега и льда.