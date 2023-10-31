Почему РФ заступилась за совладельца «Альфа-Групп» Кузьмичева, кто он такой В Кремле прокомментировали задержание бизнесмена Кузьмичева во Франции

Фото: letterone.com

Алексей Кузьмичев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль окажет содействие в защите прав задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. В чем причина?

«Насколько понимаю, Кузьмичев — гражданин РФ. Мы должны получить информацию о задержании гражданина Российской Федерации через наше дипломатическое представительство. После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России», — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что сам не знаком с ситуацией, но читал о произошедшем в СМИ.

Что известно о задержании Кузьмичева

30 октября появилась информация о том, что российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций.

По данным Telegram-канала Baza, в домах предпринимателя провели обыски, в том числе в парижской квартире и на вилле в Сен-Тропе. В одном из них нашли пачки купюр. Авторы материала отметили, что при задержании Кузьмичева была задействована приблизительно сотня правоохранителей.

Год назад бизнесмен попросил у суда во Франции дать ему возможность проплывать на своей яхте La Petite Ourse II вокруг Ривьеры. Активы миллиардера были заморожены после 24 февраля, но его адвокат заявил, что предприниматель имеет право пользоваться яхтами и домами для личных нужд, а потому любые запреты являются незаконными.

Фото: letterone.com Алексей Кузьмичев

Как задержание Кузьмичева прокомментировали в посольстве РФ

Представители посольства РФ во Франции сообщили, что российские дипломаты готовы оказать содействие задержанному в Париже Алексею Кузьмичеву. При этом в дипмиссии уточнили, что власти Франции не уведомляли о том, что сооснователя «Альфа-Групп» поместили под стражу по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве и совершении других преступлений, в том числе нарушении санкций. Обращений от самого Кузьмичева или его адвокатов также не поступало.

«В связи с появившимися данными о задержании Алексея Кузьмичева можем сообщить, что консульский отдел посольства России в Париже информировал его представителей о готовности оказать необходимое консульское содействие», — отметили в диппредставительстве.

Под какими санкциями находится Кузьмичев

Алексей Кузьмичев попал под санкции ЕС в марте 2022 года. Брюссель назвал бизнесмена «одним из самых влиятельных лиц в России» и заявил, что он «поддерживает деловые отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Ограничения запрещают въезд на территорию Европы, однако, по информации газеты Le Monde, предприниматель на момент попадания под них уже находился во Франции.

После включения в санкционный список Кузьмичев вышел из состава акционеров Альфа-Банка, где владел долей в 16,32%, а также из совета директоров LetterOne.

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