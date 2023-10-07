Почему Кадыров предложил отменить выборы президента РФ: возможно ли это

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году. Зачем это нужно и как на подобную инициативу отреагировали в Госдуме?

Почему Кадыров предложил отменить выборы президента

Во время акции по случаю дня рождения Владимира Путина Рамзан Кадыров заявил, что можно либо отменить выборы, либо провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.

«Я предлагаю сейчас, когда идет спецоперация, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — пояснил глава Чечни.

Как на предложение отреагировали в Госдуме

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал NEWS.ru, что отменять в 2024 году президентские выборы в России из-за СВО или проводить их с единственным кандидатом не стоит. По его мнению, наличие нескольких претендентов на должность руководителя государства не позволит усомниться в результатах голосования.

«Думаю, что не следует переносить выборы. Я понимаю позицию Кадырова. Думаю, что выборы — это важно и для президента — сегодня определить, насколько сегодня народ ему доверяет. Это будет правильно, если выборы будут альтернативными — с несколькими кандидатами, это не даст возможность врагам ставить под сомнение результат выборов», — отметил Чепа.

Какие поправки к закону о выборах президента внесли в Госдуму

Законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России был внесен в Государственную думу 5 октября 2023 года. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, внесение поправок в закон о выборах необходимо для «точечной донастройки» действующей в стране системы.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — объяснил он.

Что про выборы президента говорил Песков

В августе американская газета The New York Times опубликовала статью с цитатами представителя Кремля Дмитрия Пескова, в которой пресс-секретарь президента якобы назвал выборы в России «дорогостоящей бюрократией» и выразил уверенность в переизбрании Владимира Путина «с более 90% голосов».

Вскоре Песков опроверг, что произносил именно эту фразу. Он обвинил американского журналиста в искажении его слов.

Представитель Кремля подтвердил, что один из вопросов журналиста Роджера Коэна в интервью действительно касался выборов президента в 2024 году. Однако, по словам Пескова, его ответ был другим.

«Уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы — теоретически — это только лишние расходы», — на самом деле сказал он.

Весной Песков выразил уверенность в том, что Запад попытается вмешаться в президентские выборы в России 2024 году. Он считает, что давление будет кратно увеличено из-за проведения спецоперации.

Что про выборы президента говорила Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в апреле сообщала, что страны Запада заинтересованы в срыве выборов президента России, которые намечены на март 2024 года.

«Выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы президента РФ. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох. Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — заявила Памфилова.

При этом она выразила уверенность, что явка на выборах будет высокой из-за особой значимости события как для россиян, так и для остального мира.

Что известно о выборах президента в 2024 году

По словам Эллы Памфиловой, Центризбирком России начал подготовку для проведения избирательной кампании по выборам президента РФ, которая пройдет в 2024 году. Она уточнила, что одной из важнейших задач является наращивание доверия к голосованию и избирательной системе.

«Конечно, готовимся. А как иначе? Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас — техническую, цифровую, методологическую, организационную, кадровую базы, — мы осуществляем с прицелом на президентскую кампанию, при этом отлично понимая, что такое выборы президента в нынешних условиях», — сказала глава ЦИК.

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