Поблажек не будет: военный эксперт о планах Европы на Россию Военный эксперт Сивков о планах Европы на Россию: поблажек не будет

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что «нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет». Военный эксперт поддержал слова Патрушева. По его словам, Россия не может отступать, Брюссель надеется на капитуляцию Москвы. Это их план, который они надеются осуществить.

Молодец, я подписываюсь под каждым его словом. К вопросу о неразберихе последних месяцев, как я понимаю, велись закулисные договоры с Европой на предмет определенных уступок, а они на это не пошли. Ведь у них сейчас вопрос стоит просто, что Европа и Киев нашему руководству поблажек не даст, только полная сдача и капитуляция России, а точнее российской власти и ее элит. Поэтому-то, я думаю, и стали, наконец-то говорить об этом открыто, давно пора, — заявил Сивков.

Ранее Патрушев сообщил, что Россия не гонится за сроками в ходе проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он отметил, что для того чтобы искоренить нацизм на 100%, требуется время, иначе ситуация может вновь повториться в ближайшем будущем.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США стремятся любыми способами затянуть операцию России на Украине. Таким образом они надеются нанести максимальный ущерб Москве.