Победа после поражения: как закончилась Великая Северная война

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Пьер-Дени Мартин «Полтавская битва»

10 сентября 1721 года в маленьком финском городке Ништадт был подписан мир между Россией и Швецией. В этот день дипломатическим триумфом Петра I закончилась Великая Северная война, которая продолжалась почти 22 года. Вскоре после заключения мира была провозглашена Российская империя, которая уверенно вошла в число великих держав и осталась там на два столетия. NEWS.ru рассказывает, как Россия и ее правитель царь Петр I шли к своей великой победе.

Почему Россия стала воевать

Северная война, начавшись в 1700 году, шла очень долго. Она оказалась одним из самых продолжительных военных конфликтов в истории и России, и Швеции. Когда шли боевые действия, правители обоих государств Петр I и Карл XII прекрасно понимали, что на кон поставлены судьбы двух стран. Кто победит в войне, тот войдет в число великих мировых держав, оставив неудачливого конкурента на обочине истории.

Но для России Великая Северная война была еще и войной за выживание. Страна просто не могла развиваться, не имея выхода к Балтийскому морю, которое в начале XVIII столетия полностью контролировалось шведами. Необходимость вести торговлю с Европой через далекие северные моря и порт Архангельск буквально убивала экономику, делала товары куда менее конкурентоспособными и резко удорожала всё, что ввозилось из-за рубежа.

Фото: istoriarusi.ru Пётр I на берегу Балтийского моря

Когда Петр I готовился к войне, он отлично видел все проблемы государства. Экономика была слаба, работало лишь два десятка мануфактур и заводов, русское царство производило и экспортировало только сырье и почти полностью зависело от поставок большинства качественных товаров из-за границы. В стране не было даже своего серебра и золота — основы тогдашней денежной системы, приходилось покупать иностранную монету, а затем перечеканивать ее в Москве. Сельское хозяйство, в сравнении с Европой, использовало технологии двухсотлетней давности. Армия, хотя и подвергалась постоянным реформам и забирала большую часть государственного бюджета, серьезно уступала в боеспособности войску любой развитой страны.

К началу правления Петра I Россия находилось в катастрофическом положении: она должна была или совершить рывок вперед, или же медленно слабеть, как слабела в XVIII веке Польша, чтобы в конце концов стать добычей алчных соседей. Царь Петр выбрал модернизацию. Но тут же очутился в сложнейшей ситуации, когда проводить все реформы пришлось одновременно с войной. Поначалу многие считали, что Россия обречена.

Нарвское поражение

Северная война началась с того, что король Карл XII всего за несколько месяцев молниеносными ударами разгромил созданный Петром I альянс России, Дании и Саксонии. Только получив известия о том, что три соседние державы объявили ему войну, Карл погрузил свое войско на корабли и высадил десант прямо у ворот Копенгагена. Город пал пред шведским королем, и Дания спешно подписала мир.

Вслед за этим шведы сели на корабли и отплыли на восток. Узнав об этом, курфюрст Саксонский Август II приказал отступить от осажденной им Риги и тоже вышел из войны.

Шведская же армия прибыла к Нарве, пограничному городу в Эстляндии, который осаждали русские войска. Там Карл XII под прикрытием внезапно разыгравшейся снежной метели скрытно подошел к русскому лагерю и атаковал его.

Несмотря на превосходство в численности более чем в три раза, сражение под Нарвой окончилось катастрофой для России. Оказалась, что старая армия совершенно не способна воевать против шведов. Сопротивлялись и сохранили дисциплину лишь четыре полка, созданные и обученные «на новый манер»: Преображенский, Семеновский, Лефортовский и Бутырский. Остальные в страхе бежали перед наступающими шведами.

В русском лагере начался бунт, наемных офицеров убивали, заподозрив их в предательстве. После поражения Россия в один момент лишилась почти всего войска, всей артиллерии, огромных запасов оружия и пороха. Защищать страну было нечем. Если бы Карл XII пошел на Новгород и дальше на Москву, нас ждала бы катастрофа.

Но Петр I не впал в отчаяние. Он срочно начал набирать новых солдат, по всей стране снимались церковные колокола, чтобы отлить новые пушки, поспешно строились укрепления в городах. И тут счастливый случай помог русскому царю. Победа под Нарвой произвела огромное впечатление на всю Европу, которая восхищалась победами Карла XII.

Фото: topwar.ru «Полтавский бой». Художник А. Д. Кившенко

В качестве дипломатических подарков широко разошлись хвастливые медали, отчеканенные шведами: «Карл XII в облике Геракла поражает Лернейскую гидру» — символизирующую три страны Северного альянса, «Шведский лев держит в лапах земной шар», «царь Пётр I в ужасе бежит от шведов, теряя корону и шпагу». Карл XII, пребывая в ослеплении своими успехами, решил, что Петру понадобится несколько лет, чтобы восстановить силы, и увел армию на запад — воевать против Саксонии и Польши, которых считал куда более серьезным противником.

Петр берет реванш

Однако Петр I сумел воспользоваться передышкой и начать реформы так быстро, что уже через год у России была новая армия, обученная и вооруженная куда лучше, чем под Нарвой. Уже в 1701 году русские войска ступили в шведскую Ингерманландию, где одержали первые победы над шведами при Эрестфере и Гуммельсгофе.

В 1702 году русские взяли старинную Новгородскую крепость Орешек, переименованную шведами в Нотебург, а в 1703 году захватили крепость Ниеншанц, близ устья Невы. Петр I обратил внимание на очень выгодное для морской торговли расположение и приказал основать там город Санкт-Петербург, который вскоре стал новой столицей русского государства.

Уже в 1704 году армия Петра I вторглась на территорию Эстляндии. После недолгой осады была взята Нарва — царь смыл пятно позора, павшее на него в день Нарвского поражения. Русские стали уверенно побеждать шведов.

В это время Карл XII заканчивал разгром Польши. Саксонско-польская армия терпела поражения под Клишовом, Пултуском, Варшавой. Польское государство оказалось под почти полным контролем шведов. Причем до 1704 года Польша считалась нейтральной страной, и лишь поражения от шведов заставили ее официально объявить войну Карлу XII и вступить в Северный союз.

Летом 1704 года состоялся Варшавский сейм. На нем шляхта, находившаяся под прицелом мушкетов шведских солдат, послушно проголосовала за низложение польского короля (которым был союзник Петра — саксонский курфюрст Август II) и выбрала шведскую марионетку Станислава Лещинского. В 1705 году он, сопровождаемый шведами, вошел в Варшаву, где был коронован.

В 1706 году шведские войска вступили на земли Саксонии. Уставший от поражений Август II в сентябре этого же года подписал тайный Альтранштедтский мир со Швецией, отказался от польской короны, отдал шведам все крепости в Польше, что еще удерживали его войска, и обещал выплатить большие репарации. При этом Август скрыл от Петра известия о мире и продолжал делать вид, что остается верным союзником России.

Карл XII идет на Москву

Разделавшись с, как он считал, главными своими врагами — Саксонией и Польшей, Карл XII после продолжительного отдыха, который он дал своему войску, осенью 1707 года выступил в поход на Россию. Он сразу же столкнулся с двумя проблемами: огромными русскими просторами и готовностью русских сражаться.

Фото: wikimedia.org Карл XII

С сентября 1707 года до августа 1708 года шведская армия прошла от Одера до Могилева, но так и не смогла добраться до Смоленска, который Карл XII считал первой стратегически важной целью в пути на Москву. Армия Петра I отступала вглубь страны, успешно используя «скифскую стратегию», что отлично зарекомендовала себя в 1812 году при разгроме Наполеона. И тут в планы шведов опять вмешался случай.

Для успешного наступления на Москву требовалось получить пополнения, провизию и боеприпасы. По приказу короля генерал Адам Левенгаупт с 16-тысячным корпусом и с огромнейшим транспортом боевых и жизненных припасов двинулся из Риги к основным силам шведов.

Связанный грандиозным обозом в семь тысяч повозок, Левенгаупт очень медленно следовал по указанному ему маршруту на городок Пропойск и проходил в день не более восьми километров. В конце концов связь с Левенгауптом просто потерялась.

Как раз в этот момент к Карлу XII доставили письмо казачьего гетмана Ивана Мазепы. Он был готов поддержать шведов в обмен на гарантии независимости Гетманства, которое входило в состав России, пользуясь некоторой автономией. Но честолюбивый Мазепа хотел большего: он видел себя во главе независимой Украины.

Мазепа обещал Карлу XII отдых в своих владениях, удобные зимние квартиры для войска, богатейшие склады провизии и боеприпасов и, наконец, 50 тысяч казаков, готовых встать в строй ради завоевания свободы. Когда шведский король получил новость о разгроме корпуса Левенгаупта под Лесной, он пришел к выводу, что осталось всего два варианта действий — отступить в Польшу, чтобы там получить провизию и пополнить армию, но продемонстрировать всему миру свою слабость, или же отправиться на Украину, чтобы оттуда, с помощью Мазепы, начать новый поход на Москву.

Полтава

Карл XII считал себя гением военного искусства. Он никак не мог смириться с признанием, что в последней кампании Петр I во всем переиграл его. Поэтому войскам был отдан приказ идти маршем на Украину. Но, как вскоре выяснилось, слова Мазепы оказались не более чем благими пожеланиями.

Фото: topwar.ru Карта Полтавы начала XVIII века

Во-первых, русская армия захватила его столицу, город Батурин, и лишила всех складов, содержимое которых было обещано шведам. Во-вторых, Мазепа не смог обеспечить никакого удобного отдыха для измученной долгими переходам шведской армии. Ему скорее надо было думать о спасении своей жизни, чем о помощи союзнику. И, в-третьих, большая часть казачества сохранили верность России, да и сам Мазепа не пользовался популярностью на Украине. В результате к шведам переметнулись менее пяти тысяч казаков.

Карл XII, оказавшись без провизии и пополнений, попытался исправить ситуацию, взяв город Полтаву, где находились военные склады. Но Полтава храбро держалась до тех пор, пока к городу не подошли основные силы русской армии во главе с Петром I.

27 июня 1709 года состоялось Полтавское сражение — главная битва Великой Северной войны. В ней шведское войско потерпело сокрушительное поражение, куда большее, чем русские под Нарвой девятью годами ранее. Карл XII с жалкими остатками армии и Мазепой в обозе, бежал в турецкий город Бендеры на Днестре, где прожил до 1713 года, пытаясь втравить Османскую империю в войну с Россией. Это ему даже удалось, но турки, столкнувшись с силой новой русской армии, быстро предпочли заключить мир.

Меж тем после Полтавы стало ясно, что Швеция проигрывает войну. Для Карла XII единственной стратегией стало затягивание времени, в расчете на то, что Швеция находилась за морем и была неуязвима для сухопутных сил России.

Война превратилась в экономическое соревнование. Стоял вопрос: чье хозяйство быстрее рухнет под давление военных расходов. Для России это осложнялось тем, что надо было спешно создавать флот на Балтике, ведь без морских кораблей принудить Швецию к миру никак не получалось. Меж тем напряжение сил Швеции также дошло до предела.

Война на истощение

Королю необходимо было получить только одно — большую и сильную, хорошо вооруженную армию. Его совершенно не интересовало, каким путем, какими средствами и методами такая армия будет создана. Угробив в России большую армию, Карл XII требовал новых рекрутов. Он действовал так, будто Швеция имела население в 50 миллионов, тогда как оно насчитывало лишь 1,3 миллиона. Но эта цифра относится к началу правления короля. В 1718 году число шведов уменьшилось до 700 тысяч человек. В стране невозможно было встретить здорового мужчину в возрасте 20–40 лет, чтобы он не был военным. Катастрофически не хватало денег, производство товаров и продуктов резко упало — работать стало уже некому, — описывал историк Николай Молчанов

Но король был фантастически упрям и готов подвергать свой народ любым лишениям ради уже ставшей призрачной победы.

В это время Петр I шаг за шагом приближал победу России. В 1710 году была полностью завоевана Прибалтика, а также взят Выборг — большая крепость в Карелии, постоянно угрожавшая Санкт-Петербургу. В 1712–1713 годах русские войска вместе с союзниками — датчанами и саксонцами — заняли Померанию, большое и богатое владение Швеции в Германии. В 1713 году русские войска вторглись в Финляндию и вскоре уже контролировали столицу город Або. Параллельно Петр решал дипломатические задачи, укрепляя Северный альянс, в который удалось включить Пруссию, Мекленбург и Ганновер.

Фото: wikimedia.org Вид осады крепости . Выборг, 13 июня, 1710 год

Попытки договориться со шведами ни к чему не привели. В 1718 году был созван Аландский конгресс. На нем шведская делегация заняла позицию «мир без аннексий» и категорически отказывалась даже обсуждать требуемую русскими уступку Ингерманландии и Прибалтики.

Карл XII просто тянул время, рассчитывая отвлечь Петра I от активных боевых действий. В то же самое время сам Карл XII воевать не прекращал. Он решил компенсировать потери и завоевать Норвегию. Шведы высадились в этой стране, принадлежавшей Дании, захватили столицу, но дальше продвинуться не смогли.

В 1718 году Карл XII был убит при осаде крепости Фредриксхальд. Среди шведов, которым никак не унимавшийся король, разоривший свою страну, уже давно надоел, даже ходили слухи, что Карла убили свои же солдаты, в тот момент, когда началась перестрелка и звук выстрела мушкета из шведской траншеи затерялся в шуме боя.

Принуждение Швеции к миру

После того как погиб Карл XII и во главе страны встала его сестра Ульрика Элеонора, также поддерживавшая «партию войны». «Ястребов» обнадеживало то, что в 1719 году Великобритания заключила союз со Швецией и прислала на Балтику свою эскадру в помощь шведскому флоту.

Это заставило Петра I перенести основные военные усилия в Балтийское море. Хотя первая морская победа над шведами была одержана еще в 1714 году при мысе Гангут, русский флот делал лишь первые шаги и преимущественно состоял из гребных галер, управление которыми не требовало высокого класса подготовки матросов и офицеров.

Требовалось как можно быстрее заставить шведов подписать мир. Решение нашлось довольно быстро. На Балтике оказались сосредоточены значительные силы русского галерного флота, шведы же ничего не могли противопоставить легким гребным судам. Хотя их линейный флот был весьма силен, охотиться тяжелыми кораблями за небольшими и не зависящими от ветра галерами по узким и мелководным балтийским шхерам было делом совершенно бессмысленным. Зато несколько галер перевозили целый отряд десанта, который мог высадиться на берег, сжечь склад с провизией, уничтожить завод, или наложить на прибрежный город контрибуцию, тем самым наглядно агитируя за необходимость срочно заключать мир.

Морские набеги на территорию Швеции оказались чрезвычайно эффективными. После того как были уничтожены железоделательные заводы и фактически парализовано военное производство (всего во время десантов сожгли 21 завод), шведское правительство забеспокоилось. А когда летом 1719 года русский десант высадился прямо у Стокгольма, в шведской столице началась паника.

В марте 1720 года в Швеции состоялось что-то вроде переворота. Королева Ульрика Элеонора была отстранена от власти, а королем риксдаг избрал ее мужа Фредерика I. Королевская власть была существенно ограничена представителями сословий. Это открыло возможность к началу новых переговоров о мире.

Переговоры в Ништадте

27 июля 1720 года русский галерный флот под командованием Михаила Голицына встретились у Аландского архипелага, близ острова Гренграм с главными морскими силами шведов. Состоялось последнее большое сражение Северной войны. В линейном бою шведский флот продемонстрировал превосходство своих пушек и заставил русские галеры отступить к берегу.

Но на мелководье тяжелым шведским кораблям было сложно маневрировать, и многочисленные суда Голицына смогли сблизиться со шведским флотом, окружить корабли и взять их на абордаж. Русские моряки захватили четыре фрегата и взяли в плен 407 человек. Швеция лишилась значительной части своего флота и защищать Стокгольм было уже нечем. Поражения Швеции окончательно склонили общественное мнение в пользу переговоров.

Фото: wikimedia.org Подписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721 года. Гравюра Питера Шенка — младшего. 1721год

В апреле 1721 года две делегации собрались в городе Ништадт. Но даже находясь в отчаянном положении, шведы пытались тянуть время, рассчитывая на помощь англичан. Вот что писал об этом историк Евгений Тарле:

Сразу же сказалось стремление Фредерика I и его уполномоченных затянуть эти переговоры. Повторялись неоднократные попытки убедить Остермана и Брюса [русских послов], что следует заключить пока мир временный, прелиминарный, а уж потом с божией помощью и окончательный. Но Петр знал, что Фредерик надеется не столько на божию, сколько на английскую помощь, и остался непреклонным. Шведы упорствовали, и пришлось пустить в ход реальную угрозу, чтобы покончить с проволочками. Петр решил произвести новое нападение на стокгольмские шхеры галерным флотом (171 галера и 4 бригантины) под прикрытием линейных кораблей.

Выступление с позиции силы подействовало. Британцы не решились вступать в бой со всем русским флотом на Балтике и отвели свои корабли, оставив Швецию беззащитной. Переговоры ускорились. В итоге 10 сентября 1721 года был подписан мир. По его условиям Швеция отдавала России всю Прибалтику, Ингерманландию и Карелию. Это была безусловная и полная победа, по итогам которой Швеция лишилась статуса великой державы, а Россия заняла ее место, чтобы в следующие два столетия возвыситься еще больше.

Авторитет русской армии и флота поднялись на невиданную высоту. Дружбы с Россией теперь искали все страны, даже те, что еще недавно презрительно отзывались о «варварах-московитах».

За время Великой Серверной войны Петр I провел в России грандиозные реформы, отхватывающие все сферы жизни. Управление государством было модернизировано, построено более 20 заводов, началась активная морская торговля, русская монетная система стала одной из самых надежных в Европе. 22 октября 1721 года русское царство было провозглашено империей, а Петр I по прошению сената принял титул императора Всероссийского.

Хотя Швеция на протяжении следующих 100 лет дважды пыталась вернуть былую славу и потерянные земли, но всякий раз оказывалась снова принуждена к миру силой русского оружия.