«По обоим берегам Днепра»: где Медведев нашел стратегические границы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Враги России должны понять, что любые попытки взять под контроль территории, которые являются неотъемлемой частью российских границ, обречены на провал, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Что он рассказал о целях Запада на Украине, где находятся стратегические границы России, в каких пределах может остаться Украина после СВО?

Какую цель Запада на Украине назвал Медведев

В ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи Медведев назвал главную цель Запада. Именно из-за этих целей Запад ввязался в конфликт на Украине, считает он.

«Нынешняя неонацистская Украина — таран против России и очередная негодная попытка воплотить в жизнь многовековые мечты Запада (это так и есть) в отношении того, чтобы отбросить нашу страну в пределы Московского княжества. Ведь они так и говорят», — указал Медведев.

Московское княжество существовало с XIII по XV век, после чего, присоединив Новгородскую землю, превратилось при деде Ивана Грозного царе Василии III в Русское государство. Это государство уже тогда использовало в качестве флага российский триколор и герб — двуглавого орла с Георгием Победоносцем. В наше время, по словам Медведева, на Западе хотят ужать стратегические и географические пространства России «до размеров беспомощного карлика на задворках Европы».

«Цель — корыстная и заведомо недостижимая. В глобальных масштабах она идет вразрез с интересами большинства государств планеты, потому что большинство государств говорят нам одно и только одно: нам всем нужна сильная Россия», — объявил Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что Россия «исполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире».

Где Медведев обозначил границы России

Выступая перед участниками молодежного форума, Медведев напомнил формулу, которую высказал президент Владимир Путин: «Границы России нигде не заканчиваются».

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому обречены», — подчеркнул Медведев.

Он подчеркнул, что стратегические границы государств не сводятся к физическим размерам стран: залогом безопасности России является «стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Какие земли Медведев оставил Украине

В июле 2022 года зампред Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал карту «Украины после СВО». По его словам, западные аналитики считают, что в результате спецоперации территория нынешней Украины будет поделена между несколькими странами.

Венгрия получит Закарпатье, где проживает большое количество венгерского населения, вместе с такими городами, как Мукачево и Ужгород. Румынии отойдут Черновцы и Винницкая область. Польша заберет свои исторические территории — не только Львов и Ивано-Франковск, но вплоть до Житомира.

А Россия выйдет на границы с Румынией и Молдовой, забрав Одессу, Николаев, Кропивницкий и Черкассы, — но при этом будет отделена от Польши небольшой Украиной, сжавшейся до размеров Киевской области.

Где проходили исторические границы России

На момент образования в XV веке Русское государство граничило с территориями, подконтрольными Ливонскому ордену (нынешняя Прибалтика), Швецией, которая контролировала карельские земли вплоть до Выборга, Казанским ханством и Великим Княжеством Литовским, которое контролировало территории нынешних Украины и Белоруссии. После централизации будущая Россия смогла покончить с татаро-монгольским игом, завоевать Казанское и Астраханское ханства, остановить экспансию ливонцев и Литвы и начать покорение Сибири.

К моменту своего крушения в начале XX века Российская империя, образованная Петром I из Русского государства, владела территорией нынешней Польши вплоть до города Конин, где проходила граница с Австро-Венгрией. В империю входили земли нынешних Украины и Молдавии, Северный и Южный Кавказ, а также Центральная и Средняя Азия вплоть до границ с Монголией (в районе озера Зайсан), Ираном и Афганистаном. В Сибири и на Дальнем Востоке границы Российской империи были схожи с современными границами России — позже Красная армия освободила от японского владычества южную часть Сахалина и Курильские острова, превратив Охотское море во внутреннее.

На берегах Днепра, который упоминает Медведев, большинство городов сейчас находится под контролем ВСУ. Среди них Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг, Черкассы и Киев.

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