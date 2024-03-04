Враги России должны понять, что любые попытки взять под контроль территории, которые являются неотъемлемой частью российских границ, обречены на провал, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Что он рассказал о целях Запада на Украине, где находятся стратегические границы России, в каких пределах может остаться Украина после СВО?
Какую цель Запада на Украине назвал Медведев
В ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи Медведев назвал главную цель Запада. Именно из-за этих целей Запад ввязался в конфликт на Украине, считает он.
«Нынешняя неонацистская Украина — таран против России и очередная негодная попытка воплотить в жизнь многовековые мечты Запада (это так и есть) в отношении того, чтобы отбросить нашу страну в пределы Московского княжества. Ведь они так и говорят», — указал Медведев.
Московское княжество существовало с XIII по XV век, после чего, присоединив Новгородскую землю, превратилось при деде Ивана Грозного царе Василии III в Русское государство. Это государство уже тогда использовало в качестве флага российский триколор и герб — двуглавого орла с Георгием Победоносцем. В наше время, по словам Медведева, на Западе хотят ужать стратегические и географические пространства России «до размеров беспомощного карлика на задворках Европы».
«Цель — корыстная и заведомо недостижимая. В глобальных масштабах она идет вразрез с интересами большинства государств планеты, потому что большинство государств говорят нам одно и только одно: нам всем нужна сильная Россия», — объявил Медведев.
Зампред Совбеза заявил, что Россия «исполняет сегодня особую, судьбоносную миссию в глобальном мире».
Где Медведев обозначил границы России
Выступая перед участниками молодежного форума, Медведев напомнил формулу, которую высказал президент Владимир Путин: «Границы России нигде не заканчиваются».
«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по живому обречены», — подчеркнул Медведев.
Он подчеркнул, что стратегические границы государств не сводятся к физическим размерам стран: залогом безопасности России является «стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства».
Какие земли Медведев оставил Украине
В июле 2022 года зампред Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал карту «Украины после СВО». По его словам, западные аналитики считают, что в результате спецоперации территория нынешней Украины будет поделена между несколькими странами.
Венгрия получит Закарпатье, где проживает большое количество венгерского населения, вместе с такими городами, как Мукачево и Ужгород. Румынии отойдут Черновцы и Винницкая область. Польша заберет свои исторические территории — не только Львов и Ивано-Франковск, но вплоть до Житомира.
А Россия выйдет на границы с Румынией и Молдовой, забрав Одессу, Николаев, Кропивницкий и Черкассы, — но при этом будет отделена от Польши небольшой Украиной, сжавшейся до размеров Киевской области.
Где проходили исторические границы России
На момент образования в XV веке Русское государство граничило с территориями, подконтрольными Ливонскому ордену (нынешняя Прибалтика), Швецией, которая контролировала карельские земли вплоть до Выборга, Казанским ханством и Великим Княжеством Литовским, которое контролировало территории нынешних Украины и Белоруссии. После централизации будущая Россия смогла покончить с татаро-монгольским игом, завоевать Казанское и Астраханское ханства, остановить экспансию ливонцев и Литвы и начать покорение Сибири.
К моменту своего крушения в начале XX века Российская империя, образованная Петром I из Русского государства, владела территорией нынешней Польши вплоть до города Конин, где проходила граница с Австро-Венгрией. В империю входили земли нынешних Украины и Молдавии, Северный и Южный Кавказ, а также Центральная и Средняя Азия вплоть до границ с Монголией (в районе озера Зайсан), Ираном и Афганистаном. В Сибири и на Дальнем Востоке границы Российской империи были схожи с современными границами России — позже Красная армия освободила от японского владычества южную часть Сахалина и Курильские острова, превратив Охотское море во внутреннее.
На берегах Днепра, который упоминает Медведев, большинство городов сейчас находится под контролем ВСУ. Среди них Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг, Черкассы и Киев.
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