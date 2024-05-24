В Геленджике арестовали имущество старейшего санатория «Лазуревый берег»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

По иску Генпрокуратуры РФ суд Геленджика 14 мая арестовал один из старейших санаториев города «Лазуревый берег», пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Издание отметило, что 16 га, которые занимает пансионат, уже становились предметом споров.

Под запретительную меру подпали три структуры санатория — ООО «Пансионат с лечением „Лазуревый берег“, „Трио“ и „Орпола“». РБК уточняет, что иск относится к категории «прочие исковые дела», никаких документов по нему в карточке опубликовано не было. Указано, что следующее заседание состоится 24 мая.

Санаторий «Лазуревый берег» специализируется на детском и семейном отдыхе и открылся в 1956 году. Ежегодно он мог принимать около четырех тысяч детей в семи корпусах.

В середине мая арбитражный суд Ярославской области наложил арест на имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод» по иску региональной прокуратуры. Производство занимается строительством катеров для Минобороны. Иск поступил в суд 25 апреля, в тот же день был наложен арест. Решение было принято в качестве обеспечительной меры. Суть претензий прокуратуры в материалах дела не раскрывается. Следующее заседание назначено на 27 мая.

Ранее арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа оштрафовал подрядчика из Ханты-Мансийска за срыв контракта по ремонту акушерского корпуса больницы в Тарко-Сале. Кроме того, исполнителя работ обязали вернуть полученный аванс. В декабре 2023 года предпринимателя внесли в реестр недобросовестных поставщиков.