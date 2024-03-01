«По Фрейду»: Лавров ответил на слова Остина о войне России и НАТО Лавров назвал оговоркой по Фрейду слова Остина про войну России и НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины положит начало военному столкновению России и НАТО, являются оговоркой по Фрейду, заявил на Анталийском дипломатическом форуме глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что американский чиновник озвучил именно то, что держит в уме.

У него это по Фрейду вырвалось, то, что у него на уме. А раньше они говорили, что нельзя допустить поражения Украины, потому что [президент РФ Владимир] Путин не остановится, — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что у России нет и не может быть планов, о которых говорит американский чиновник. При этом, считает Лавров, подобные намерения могут быть у США, которые чувствуют, что Европа «от них уплывает».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что министр обороны США позволил себе крайне безответственное высказывание о возможной войне НАТО с Россией в случае поражения Украины. По словам представителя Кремля, подобные заявления ведут к нагнетанию напряженности. Кроме того, заявления западных представителей о возможности столкновения НАТО с РФ показывают, что Альянс де-факто считает Украину своей территорией, подчеркнул Песков.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Остина, сказал, что американский чиновник «не до конца» понимает, о чем говорит. По мнению Пушкова, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины, но к политикам это точно не относится.