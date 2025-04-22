«По-доброму относился к России»: Путин о папе римском Путин заявил, что папа римский относился к России по-доброму

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане

Скончавшийся 21 апреля папа римский Франциск по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению, сообщил президент РФ Владимир Путин. На встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием глава государства обратил внимание, что они не раз встречались с понтификом, передает ТАСС.

Неоднократно встречались, он, совершенно очевидно могу это утверждать, по-доброму относился к России. Но имею в виду и его латиноамериканское происхождение, и настрой среди подавляющего большинства граждан латиноамериканских стран. Он наверняка тоже чувствовал и выстраивал отношения и с Россией в таком доброжелательном ключе, — объяснил президент.

До этого Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. Как указал глава государства, в течение всего понтификата он активно способствовал развитию конструктивного взаимодействия между РФ и Святым престолом.

Ранее источники, знакомые с расписанием главы Белого дома, сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Ватикан для участия в церемонии прощания с папой римским. Мероприятие, как ожидается, состоится в период с 25 по 27 апреля в соборе Святого Петра.