«Плод больного воображения»: Лавров о «формуле мира» Зеленского Лавров назвал плодом больного воображения «формулу мира» Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад пытается привлечь другие государства к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая больше похожа на плод больного воображения, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и «России 24». По его словам, главная мысль, которая прослеживается в документе, — отбросить Россию к границам 1991 года и забрать у нее Крым.

Целью было заставить их (другие государства. — NEWS.ru) подписаться под формулой мира Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве виньеточек — продовольственная безопасность, энергобезопасность, — главное: «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс, и вообще мы будем устраивать зону отчуждения вокруг России, где на территории самой страны будет объявлена демилитаризованная зона», — сказал Лавров.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук ранее заявил, что утверждения Зеленского о поддержке его «формулы мира» лидерами более 140 стран не соответствуют действительности. По его словам, Киев и Вашингтон пытаются «шантажом и обманом» убедить государства Глобального Юга поддержать предложение украинского лидера.