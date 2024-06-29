«План по разрушению»: в Крыму объяснили токсичность соглашения ЕС и Украины Постпред Крыма Мурадов назвал соглашение ЕС и Украины по безопасности ядовитым

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Соглашение о безопасности, подписанное между Евросоюзом и Украиной, является «ядовитым», заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, оно рассчитано на порабощение украинского народа и стратегическое поражение России.

Евросоюз не может восприниматься как некое «интеграционное» объединение государств. Он является враждебной России группировкой, о чем свидетельствуют и последние его решения о долгосрочном финансировании военного уничтожения России. Относиться спокойно к «ядовитому» соглашению, нацеленному на сближение Украины с Евросоюзом, являющимся военно-экономическим придатком НАТО, невозможно, — сказал Мурадов.

Он уточнил, что нейтральное отношение к соглашению лишило бы смысла борьбу России за свою безопасность, за формирование полицентричного мира. Кроме того, добавил собеседник агентства, это стало бы поощрением «плана по разрушению отношений Украины с Россией».

Ранее Евросоюз и Украина достигли соглашения о гарантиях безопасности для Киева. Документ с украинской стороны подписал президент Владимир Зеленский, который приехал для этого в Брюссель. Он был оформлен на полях двухдневного саммита ЕС, в повестку которого входят в том числе конфликт на Украине и связанные с этим вопросы.

Ранее аналогичный договор Зеленский подписал со своим американским коллегой Джо Байденом. Позже помощник президента США Джейк Салливан заявил, что на самом деле Белый дом не может дать никаких гарантий в том, что следующее правительство страны не изменит договоренность с Украиной. При этом он заверил, что обычно Вашингтон придерживается долгосрочных обязательств.