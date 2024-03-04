Организация из США может стать нежелательной из-за недоверия к выборам в РФ Пискарев: Freedom House могут признать нежелательной из-за критики выборов в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская неправительственная организация Freedom House активно участвует в дискредитации российских выборов, заявил NEWS.ru председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, в перспективе деятельность организации может стать нежелательной в России.

Пискарев отметил, что к дискредитации выборов причастны Госдеп и американское посольство в Москве. Freedom House в очередном докладе назвала фиктивными выборы в новых регионах РФ и заявила, что в очередной победе действующего президента страны Владимира Путина нет сомнений.

Чем ближе в России выборы президента, тем сильнее нарастает организованная Западом кампания по их дискредитации. В США, где в этих мероприятиях уже участвуют Госдеп, посольство в Москве и прикормленные СМИ, к шельмованию России подключили и правозащитников. Так, неправительственная организация Freedom House в опубликованном на днях своем ежегодном докладе «Свобода в мире» заранее бездоказательно объявила выборы в нашей стране сфальсифицированными, — сказал Пискарев.

При этом он отметил, что в отношении грядущих выборов президента в США таких заключений не делается. Такую критику депутат назвал близорукостью.

Подозрительная близорукость, хотя поводов для того, чтобы возвысить голос в защиту прав человека, в США хоть отбавляй, — говорит депутат Госдумы.

Ранее Минюст России включил «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций. Эта организация была создана группой российских общественных деятелей за рубежом.