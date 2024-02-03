«Пиндостаноцентричное мироустройство»: Медведев об оппозиции на Западе Дмитрий Медведев призвал поддержать оппозицию на Западе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал поддержать несистемную оппозицию на Западе перед выборами в Европарламент. По его словам, новые политики хорошо видят все пороки либерального глобализма и мироустройства, центром которого принято считать США.

По его словам, за границей противники действующей власти не желают гибели своему Отечеству, «как беглые российские отщепенцы», а видят новый путь его развития. Как считает Медведев, из несистемных оппозиционеров те могут превратиться в новую часть политического истеблишмента.

Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах, — отметил Медведев.

Их приход к руководству способен радикально оздоровить политический ландшафт в западном мире, добавил он. Именно поэтому, уверен зампред Совбеза, их так боятся «хитрожопые интеллектуальные кастраты», возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном.

Ранее Медведев заявил, что НАТО, проводя масштабные учения с участием Швеции, пытается взять Россию «на испуг», но это получается у Блока «не страшно». Он добавил, что РФ не собирается нападать ни на одну страну Альянса, но ответит в случае посягательств на ее целостность. Также замглавы Совбеза РФ написал, что кроме непосредственно учений страны Блока таким образом отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя недовольный электорат.