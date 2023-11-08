Певцов назвал Моргенштерна недоумком и усомнился в его полноценности Певцов заявил, что в России есть вопросы важнее Моргенштерна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

В России есть проблемы и вопросы, которые имеют большее значение, чем интервью рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) журналистке Ксении Собчак, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Он подчеркнул, что высказывания рэпера не вызывают у него интерес, поэтому ему не хочется тратить время на «какого-то недоумка». Также он усомнился в полноценности исполнителя.

Я даже не хочу тратить свое время на комментарии высказывания какого-то недоумка. У нас в стране есть вопросы более серьезные и более интересные, чем обсуждение этого персонажа, его слов и действий. Это мне абсолютно не интересно. <...> Я даже не могу назвать его полноценным человеком, — заявил Певцов.

Парламентарий также призвал россиян перестать обсуждать рэпера-иноагента, так как в таком случае ему «станет легче жить». По мнению Певцова, наличие многомиллионной аудитории у исполнителя свидетельствует о снижении уровня культурного развития в обществе.

Интервью Моргенштерна было опубликовано на платформе YouTube 7 ноября. В ходе беседы с Собчак он признался, что скучает по России и хочет вернуться на родину. Кроме того, он заявил, что готов рассмотреть возможность выступления перед участниками специальной военной операции.