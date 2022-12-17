Певцов: сила русских состоит в умении любить и умирать

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что сила русского человека заключается в умениях любить, дружить и умирать. В ходе выступления на праздничном концерте, посвященном 105-летию Московского высшего общевойскового командного училища на телеканале «Звезда» он подчеркнул, что такого количества «святых» в мире нет нигде.

Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да ещё и в таком количестве, как это ни печально и ни страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира, — сказал Певцов.

В 2018 году Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» объяснил свои слова о готовности применить ядерное оружие. Президент сослался на военную доктрину РФ, сказав о неизбежном уничтожении агрессора. «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», — отметил Путин.

В ходе очередного заседания клуба в октябре 2022 года модератор мероприятия Федор Лукьянов задал российскому лидеру вопрос: «Мы же в рай не торопимся, правда?». Путин задумался, а некоторые присутствующие в зале засмеялись. «А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — сказал Путин.