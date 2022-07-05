Петр Толстой заявил, что Россия не признаёт решения сессии ПА ОБСЕ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Петр Толстой

Решения Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будут признаны Россией, поскольку сессия проходит без участия Москвы, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации в организации Петр Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «России сегодня». По его словам, действия Парламентской ассамблеи незаконны, передает РИА Новости.

Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует, — сказал Толстой.

Он добавил, что члены делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ считают принятые решения «нелегитимными и ничтожными». Толстой подчеркнул, что участники организации в отсутствие Москвы ведут дискуссии, «большую часть» которых занимают вопросы, связанные с Россией.

Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ». На самом деле включение второго пункта предложили поляки — это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», — пояснил Толстой.

Политик считает, что предложенные в декларацию пункты носят «крайне политизированный характер». Если они войдут в итоговый документ, Россия ответит «соответствующим образом», резюмировал Толстой.

Ранее в Росгвардии сообщили об обнаружении документов, подтверждающих работу наблюдателей миссии ОБСЕ в интересах украинских спецслужб. Спецназовцы обнаружили соответствующие документы в доме экс-начальника управления СБУ по Херсонской области Вячеслава Савченко.