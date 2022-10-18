Петербургские депутаты призвали усилить надзор за психически больными

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Группа петербургских депутатов предложила обязать психоневрологические диспансеры ежемесячно предоставлять правоохранительным органам информацию о наблюдаемых пациентах и установить минимально возможные сроки для актуализации сведений о месте их жительства, сообщает «Парламентская газета». Парламентарии уверены, что такая мера способна предотвратить трагедии наподобие стрельбы в ижевской школе и помочь с профилактикой преступлений и общественно опасных деяний.

Возможное установление дополнительных ограничений в сфере оборота гражданского оружия не решит проблему общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами, в то время как организация оперативного обмена информацией между органами здравоохранения и органами внутренних дел могла бы способствовать целям профилактики преступлений и общественно опасных деяний, — заявили депутаты в обращении.

Психиатр-нарколог Николай Говорин пояснил, что меры надзора над психически больными людьми нужно совершенствовать, но важно сохранять врачебную тайну. Он подчеркнул, что не все психические больные совершают противоправные действия, при этом лица, которые совершают нарушение и оказываются душевнобольными, часто не состоят на учете, а наблюдаются в наркологических частных центрах.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ранее заявил, что в России может появиться федеральный регистр граждан, которые прошли принудительное психиатрическое лечение и находятся под диспансерным наблюдением.