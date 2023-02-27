Песню группы «Порнофильмы» вернули в список экстремистских материалов

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Минюст вернул в перечень экстремистских материалов песню «Нищих убивай» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы» со ссылкой на сайт министерства. Теперь ее распространение снова может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Музыкальная композиция «Нищих убивай» значится в списке под номером 5339 и была внесена в список 22 февраля. Адвокаты группы готовят кассационную жалобу.

Дзержинский суд Волгограда ранее более года рассматривал заявление прокуратуры о признании песни экстремистской. В сентябре 2021 года «Нищих убивай!» получила пометку экстремистского материала. При этом суд не уведомил об этом ни автора слов, ни исполнителя композиции. Адвокаты «Сетевых свобод» обжаловали решение. Сославшись на заключения лингвистов и музыковедов, они утверждали, что ни суд, ни прокуратура не смогли вникнуть в смысл трека.

После этого правозащитник и юрист Павел Чиков сообщил, что юристы Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики, не признали песню экстремистской и пришли к выводу, что ее текст представляет собой сатирическое обличение убийства нищих богачами.