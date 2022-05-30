Пескова возмутили удары ВСУ по детсадам и школам в Донбассе

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе детским садам и школам, со стороны Вооруженных сил Украины является возмутительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя теракт в Мелитополе, сообщает ТАСС. Он добавил, что российская армия борется именно против таких действий.

Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины — для того, чтобы этого не было, — сказал представитель Кремля.

Вопрос, насколько велики угрозы повтoрения подобных атак на освобождённых территориях, он переадресовал в Минобороны, отметив, что «это их прерогатива целиком и пoлностью».

Ранее сообщалось, что в Мелитополе взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, припаркованный недалеко от Дома культуры, где работает мелитопольская администрация. Во всех зданиях, расположенных рядом, выбило стекла от взрыва.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, и призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности.