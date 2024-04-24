Пескова спросили, обсуждал ли Путин с Шойгу задержание Иванова Песков не стал раскрывать, обсуждал ли Путин с Шойгу задержание Иванова

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Тимур Иванов

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли российский лидер с главой Минобороны ситуацию с арестом замглавы оборонного ведомства Тимура Иванова. Песков добавил, что не может привести конкретных деталей.

У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны. <...> Я не могу вам детали привести, — сказал он.

Иванов обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд российского оборонного ведомства. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. 24 апреля Басманный районный суд российской столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года.

Также до 23 июня под арестом останется предприниматель Сергей Бородин, проходящий фигурантом по этому уголовному делу. Его компания выполняла государственные контракты Минобороны России.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что бывшая жена Иванова Светлана Захарова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предполагает, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет.