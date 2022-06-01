Песков: жители Украины должны сами определить своё будущее В Кремле заявили, что жители Донбасса и Украины сами определят своё будущее

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В Кремле не сомневаются, что жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской области и Запорожья сами примут наилучшее решение о своем будущем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он добавил, что Москва не сомневается, что они примут лучшее решение.

Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. И как раз жители двух государств, ЛНР и ДНР, и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем, — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что осенью 2022 года в ДНР и ЛНР будут организованы референдумы о присоединении к России. Отмечается, что присоединение может состояться сразу же после подсчёта голосов.

Ранее сегодня секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобождённые территории Луганской и Донецкой народных республик войдут в состав России. Такое же развитие событий ожидается и в ситуации с Запорожской областью.