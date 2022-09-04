Песков: жители Европы умирают от инсультов из-за счетов за электроэнергию Ситуация с ценами за электричество в Европе ухудшится с похолоданием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вина за отказ от сервисного обслуживания оборудование «Северного потока» лежит не на «Газпроме», а на вводивших санкции политиках, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, решения последних вызвали у граждан проблемы с сердцем «из-за счетов за электроэнергию».

Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому» <...> это вина тех политиков, которые принимали решение о санкциях. И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что после того, как похолодает, ситуация станет еще хуже.

Песков также отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия является ненадежным поставщиком энергоносителей. «Газпром», как подчеркнул представитель Кремля, не сделал ни одного шага, который «пошатнул бы свое реноме», поскольку нарабатывал его десятилетиями.

Работа "Северного потока" была остановлена, из-за того, что на компрессорной станции «Портовая» обнаружили поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. В числе неисправностей специалисты назвали утечку масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в компании сообщили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.