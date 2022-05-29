Зеленский не будет участвовать в разговоре Путина и Эрдогана Песков рассказал, что телефонный разговор Путина и Эрдогана пройдет без участия Зеленского

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая пройдут в двустороннем формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». Он подчеркнул, что участие украинского главы Владимира Зеленского в беседе Путина с Эрдоганом не планируется.

Двусторонний (формат. — NEWS.ru), — ответил представитель Кремля на вопрос о том, возможно ли участие Зеленского в переговорах глав РФ и Турции.

Ранее Песков подтвердил, что 30 мая Путин проведет телефонные переговоры с Эрдоганом.

Глава Турции озвучил в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном позицию Анкары касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По словам Эрдогана, Турция хочет, чтобы противостояние закончилось. Он добавил, что желает справедливого мира между двумя конфликтующими странами.