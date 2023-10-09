Песков заявил об усталости западных налогоплательщиков

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Дмитрий Песков

Налогоплательщики стран Запада испытывают эмоциональную усталость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, граждане США и стран Евросоюза не понимают, на что тратятся бюджетные средства. Это, по словам представителя Кремля, может повлиять на решение правительств этих государств на финансирование Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности, эмоциональная усталость, и оправданные вопросы, на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков, все больше и больше встают на повестку дня, — заявил Песков.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что деньги американских налогоплательщиков помогли Вашингтону профинансировать атаки движения ХАМАС на Израиль. Он подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена свела на нет все усилия по достижению мира на Ближнем Востоке, которые предпринимались его командой.

В свою очередь Байден ранее заявил, что США отправят к берегам Израиля авианосную ударную группу с крупнейшим в мире боевым кораблем — авианосцем «Джеральд Форд». Глава Пентагона Ллойд Остин уже отдал соответствующее распоряжение.