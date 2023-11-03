Песков заявил, что Россия адаптировалась к западным санкциям

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Дмитрий Песков

Введение санкций со стороны стран Запада создает дополнительные проблемы, однако Россия адаптировалась к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, российские предприятия научились хеджировать все связанные с санкциями риски. Это касается не только финансовой, но и других сфер экономики.

Конечно, санкции создают дополнительные проблемы, но мы адаптировались к санкциям. Мы научились хеджироваться от санкционных рисков. Любая крупная российская компания в настоящее время, прежде всего, хеджируется и создает план действий на случай попадания в санкционный список, — заявил Песков.

Как сообщалось ранее, Минфин США расширил санкционный список, внеся в него российские организации и ряд физических лиц. В частности Вашингтон ввел санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотника-камикадзе «Ланцет». Кроме того, в список попали АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», венчурный фонд Sistema SmartTech и ряд российских банков, в том числе Абсолют Банк, Почта Банк и «Русский стандарт». После введения новых ограничений банк «Тинькофф» приостановил торговлю акциями американских компаний.