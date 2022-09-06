Песков заявил об «умеренном оптимизме» в экономике по итогам года

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Дмитрий Песков

Экономические показатели России позволяют говорить об умеренном оптимизме в прогнозах по итогам года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство ведет «титаническую работу» для стабилизации экономики на фоне антироссийских санкций.

У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение, — сказал Песков.

На чем именно основаны данные о двухпроцентном падении ВВП, пресс-секретарь не уточнил.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что ВВП России по итогам 2022 года может снизиться на 3%, а в 2023 году спад может быть ниже 1%. По его мнению, такая тенденция создает очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году. В то же время Белоусов подчеркнул, что за ограничение спада придется побороться — в первую очередь инвестициями.

В то же время Bloomberg сообщает, что экономика России в будущем рискует столкнуться с более серьезными последствиями из-за санкций западных стран. Авторы издания отмечают, что в 2023 году экономический спад будет еще более серьезным, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития, так что она сможет оправиться от санкционного давления лишь в конце десятилетия или позже.

«Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет дна на 8,3% ниже уровня 2021 года, в то время как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году на 11,9% ниже уровня прошлого года. Кроме того, ограничения на доступ к западным технологиям могут отбросить страну от существующих стандартов на поколение или два, поскольку ей придется пользоваться менее продвинутыми альтернативами из Китая и Юго-Восточной Азии.