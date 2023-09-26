Песков заявил об участии РФ в урегулировании по Карабаху в отличие от США

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Дмитрий Песков

Россия де-факто участвует в урегулировании ситуации вокруг Карабаха в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По утверждению представителя Кремля, которое приводит ТАСС, Вашингтон предпринимает действия лишь на словах.

Российская Федерация де-факто вовлечена в процесс урегулирования по Карабаху по сравнению со «словесными интервенциями» США, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле пока не видят какой-либо конкретики в идее США по созданию наблюдательной миссии по Карабаху. Любая миссия в Карабахе возможна только с согласия руководства Азербайджана, подчеркнул он.

Песков отметил, что Москва продолжает поддерживать контакты с Баку и Ереваном. Российские миротворцы намерены продолжать содействовать урегулированию в Карабахе в соответствии с имеющимся мандатом, указал представитель Кремля.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить миссию ООН в Карабахе. По словам дипломата, это необходимо для проведения мониторинга и оценки ситуации с соблюдением прав человека в регионе.

20 сентября глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил об оказании российскими миротворцами помощи мирному населению Карабаха. Депутат подчеркнул, что договоренности о прекращении боевых действий в регионе были достигнуты при посредничестве командования миротворческими силами РФ.