Песков заявил об отсутствии российско-американского диалога

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в нулевой точке. Как таковой диалог между странами отсутствует, отметил он в беседе с РИА Новости.

Так представитель Кремля отреагировал на просьбу поговорить об итогах саммита президентов двух стран в 2021 году, назвав это неблагодарным делом.

Они [итоги саммита] не то чтобы обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах — дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что 30 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила: встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина возможна только после деэскалации на Украине. Она добавила, что президент США дал понять, что переговоры с Путиным будут зависеть от того, что он захочет обсудить.