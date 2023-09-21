Песков ответил на вопрос о разблокировке транспортных коридоров в Карабахе Песков: договоренностей по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет

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Дмитрий Песков

Конкретных договоренностей по вопросу разблокировки транспортных коридоров в Карабахе пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана пока не планируют проводить переговоры по этой теме. Представитель Кремля также отметил, что Россия надеется на прекращение огня в регионе и на возможность возвращения эвакуированных граждан к мирной жизни.

Президенты условились активизировать контакты, но пока конкретики здесь нет, — заявил Песков.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе. Целью операции являлось восстановление конституционного строя. В среду, 20 сентября, оборонное ведомство объявило о прекращении огня и приостановке мероприятий. Договоренность была достигнута при поддержке российского миротворческого контингента.

В Минобороны республики также подчеркнули, что армянские вооруженные формирования в Карабахе сложили оружие и оставили боевые позиции. Все цели операции были решены, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.