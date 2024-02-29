Песков заявил об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков из ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Дмитрий Песков

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину свидетельствуют о том, что у европейских политиков отсутствует инстинкт самосохранения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные заявления вынуждают Россию все время быть начеку.

Пресс-секретарь главы государства также дал оценку и самому заявлению французского президента. По его мнению, слова Макрона об отправке французских военных в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне Украины могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на всем континенте. Вместе с тем Песков подчеркнул, что иностранные спецслужбы уже работают на Украине. По его словам, на территории государства работают свыше 12 баз ЦРУ.

Мы для ЦРУ противники. Так было во время Советского Союза, так и сейчас, — подытожил он.

Заявление Макрона вызвало недоумение не только у российских политиков и дипломатов, но и у европейских. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что страна не намерена отправлять войска на Украину. С аналогичным заявлением также выступили в Германии, Швейцарии и других странах мира. В то же время американские журналисты отмечают, что иностранные военные уже присутствуют на Украине. В частности военнослужащие стран НАТО участвуют в боевых действиях в составе международного легиона Украины, в котором числятся около 20 тысяч человек.