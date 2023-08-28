Песков заявил об отсутствии договоренностей по зерновой сделке Песков: субстантивных договоренностей по зерновой сделке сейчас нет

Фото: shutterstock.com

Конкретных договоренностей о возобновлении зерновой сделки с участием России, Турции и Катара на текущий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, по этому вопросу ведутся дискуссии в разных форматах. Представитель Кремля подчеркнул, что без выполнения требований российской стороны продовольственное соглашение не будет возобновлено.

Различные варианты взаимодействия [по вопросу о возобновлении зерновой сделки] с участием Катара — в настоящий момент каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет, — сказал Песков.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Россию необходимо вернуть в зерновую сделку, чтобы обезопасить ключевую для поставок портовую инфраструктуру. По словам политика, возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетом для Анкары. Фидан также подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет систематическую работу по этой теме.

РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что Турция и ООН рассматривают возможности для организации переговоров с технической делегацией России в Стамбуле по зерновой сделке. Уточнялось, что речь идет о выработке конкретных предложений.