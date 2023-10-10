Песков объяснил, чем опасна ситуация на Ближнем Востоке Песков: ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Ситуация на Ближнем Востоке потенциально опасна разрастанием и выходом за рамки арабо-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Россия 1», который в своем Telegram-канале разместил журналист Павел Зарубин. Обострение конфликта ранее Песков называл «очень большой опасностью для региона».

Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского, — отметил Песков.

Россия считает нужным как можно скорее вывести ситуацию в мирное русло, поскольку она чревата дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта, говорил ранее он. По словам Пескова, в Москве осуществляют «необходимые контакты для того, чтобы понимать ситуацию».

Недавно сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Лидеры государств обменялись мнениями о мерах по предотвращению роста напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Эрдоган оценили инициативы для удовлетворения гуманитарных потребностей в зоне палестино-израильского конфликта.