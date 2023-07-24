Песков заявил об опасности атак на Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что опасность атаки на Крымский мост сохраняется. По его словам, которые приводит ТАСС, все службы, обеспечивающие безопасность, внимательно следят за ситуацией. Так представитель Кремля отреагировал на информацию об обнаружении следов взрывчатки на украинском судне.

Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы. Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть, — заявил Песков.

Он добавил, что за последние дни ВСУ чаще пытаются атаковать регионы России беспилотниками, поэтому принимаются активные меры по защите территорий, ведет круглосуточная работа. При этом Песков считает, что дополнительные поручения президента России Владимира Путина в «вряд ли требуются».

Ранее стало известно, что следы взрывчатых веществ были обнаружены в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону из Турции. В мае 2023 года этот корабль находился в украинском порту Килия.