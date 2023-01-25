Песков не стал обвинять Белый дом в кибератаках с территории США Песков: абсурдно обвинять Белый дом во всех кибератаках с территории США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Большое число хакерских атак на Россию идет с территории Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подтверждений тому, что все кибератаки организованы Белым домом нет, передает РИА Новости.

Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории США. Следует ли на основе этого ассоциировать все эти кибергруппировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно, — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%. По его словам, основной удар на себя приняли госсектор и объекты критической информационной инфраструктуры, хотя в прошлом году главными целями злоумышленников были финансовые учреждения.

Глава Killnet Killmilk ранее рассказал, что российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США и украли находившиеся в них данные. По его словам, помимо членов Killnet в операции принимали участие сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY. Он добавил, что доступ к базам данных был получен через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана, который попался на фишинг.