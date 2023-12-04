Песков заявил об адаптации российской экономики к СВО Песков: российская экономика адаптировалась к условиям спецоперации

Российская экономика адаптировалась к условиям спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, она обеспечивает необходимый режим для продолжения СВО.

Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения, — пояснил он.

Ранее французское издание Le Figaro писало, что западные страны не добились ослабления России ни в экономическом, ни в дипломатическом, ни в военном плане. По его мнению, Москва продемонстрировала исключительную стойкость, успешно справившись с санкционным давлением.

В свою очередь американское издание Politico добавило в свой рейтинг наиболее влиятельных людей в Европе главу Центробанка Эльвиру Набиуллину — за спасение экономики России от санкций. Журналисты отметили, что агрессивная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву.

Песков до этого заявлял, что Россия извлекает выгоду из санкций, которые Запад постоянно вводит против страны. По его словам, западные государства будут продолжать поиск различных вариантов оказывать давление на Москву.