Песков заявил о встрече Уиткоффа с Путиным

Фото: kremlin.ru

Стивен Уиткофф и Владимир Путин

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер принимает американского гостя в Кремле в эту пятницу, 25 апреля, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа, — сказал Песков.

Путин и Уиткофф встречаются уже второй раз за последние две недели и четвертый за 2025 год. Последний раз они виделись в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда беседа продлилась более четырех часов.

Уиткофф был замечен в Москве в компании специального представителя президента России Кирилла Дмитриева днем 25 апреля. Они прогуливались по Арбату. При этом Уиткофф был в солнцезащитных очках, а Дмитриев нес в руке папку с документами.

Ранее политолог Сергей Марков предполагал, что беседа Уиткоффа и Путина может пойти по трем возможным сценариям. По его мнению, Россия и США вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения. Марков также считает, что в Вашингтоне готовы на бессрочное перемирие.