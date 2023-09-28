Песков заявил о внимании Кремля к ситуации в Карабахе

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Дмитрий Песков

Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в отъезде армян из Карабаха российскую сторону особенно волнует гуманитарный аспект, чтобы людям были обеспечены нормальные условия.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка, — сказал Песков.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. В соответствии с документом все госучреждения и подведомственные им организации распускаются. С момента вступления указа в силу население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания и ознакомиться с условиями реинтеграции, предложенными руководством Азербайджана.

26 сентября Песков заявил, что Россия де-факто вовлечена в процесс урегулирования по Карабаху в отличие от «словесных интервенций» со стороны США. Представитель Кремля сообщил, что в Москве пока не видят какой-либо конкретики в идее Вашингтона по созданию наблюдательной миссии в регионе. Кроме того, это возможно только с согласия властей Азербайджана, подчеркнул Песков.